صور.. هانى شاكر يتألق فى السعودية بحفل كامل العدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، حفلا غنائيا ضخما مساء الجمعة علي المسرح الروماني بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد، في إطار حفلات "موسم جدة" برعاية الهيئة العامة للترفيه. حمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة" و يأتي امتدادا للنجاح الكبير والمستمر الذي حققه حفله الأول. Advertisements وافتتح أمير الغناء العربي حفله بأغنية "شبهك اوي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص علي توجيه كلمة شكر للحضور وبخاصة أبناء المملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال، كما قدم وصلة غنائية طربية من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت المزيد من التصفيق الحار وعبارات الحب منها "لسةبتسألي" ،نسيانك صعب" ،"يارتني" ،"ياريتكمعايا" ،"بعد حبك" "وعد مني" ،بحبك انا" ،"غلطة" ،اغلي بشر" ،"الله حسيبي عليك" ،"أمرك" ،"لوبتحب " ،علي الضحكاية "، "جانا الهوى" ،"سواح" ،"احتياطي "،"انا قلبي ليك" ،"كل ليلة" ،"لورحت بعيد" و"كدة برضه ياقمر".

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