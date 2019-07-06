شكرا لقرائتكم خبر عن "يابنت بلادي".. فايا يونان تخطف قلوب المغاربة بأول حفلاتها في أغادير.. "صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 'يابنت بلادي عجبوني عينك والزين اللي فيك، قلبيكيبغيك".. بهذه الكلمات من رائعة الموروث المغربي خطفت المطربة السورية فايا يونان قلوب جمهورها المغربي، إبان أول حفلاتها الغنائية في مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية.

رحلة إلى ملكوت السلطنة أخذت بها فايا مسامع المغاربة بتوليفة من أشهر أغانيها، تنوعت بين القديمة والأجدد، بدأتها ب "يا قاتلي" مرورا ب"بيناتنا في بحر" و"أحب يديك" و"حب الأقوياء"، مع تقديمها أغنيتها البدوية الأولى "خلخالها"، ختاما بمفاجأة الحضور بالغناء باللهجة المغربية للمرة الأولى عبر رائعة "يابنت بلادي".

وأضفت فايا لمسات من خفة الدم والتلقائية بتفاعلها مع الجمهور عدة مرات بحديثها كلمات بالدارجة المغربية مع مطالبتهم إياهم بتعليمها أشهر كلمات العامية بالمغرب، وحرص الجمهور على الرقص والتمايل وحتى ترديد كلمات أغانيها عن ظهر قلب، رغم كونها أولى إطلالاتها الرسمية في بلاد المغرب.

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وحفر تيميتار اسمه كأقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام حسبما أشار إبراهيم المزند، مؤسس المهرجان، ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، ويحتضن فى نسخته السادسة عشرة هذا العام أكثر من 43 حفلة موسيقية على مدار أيامه الأربعة، منها الفرقة ملوك الطوارق المالية "تيناروين" والمطرب المغربي حاتم عمور والفرقة المغربية فناير.