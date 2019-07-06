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برنامج مهرجان الصيف الدولى الـ 17 المقرر انطلاقه 26 يوليو الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مهرجان الصيف الدولى الـ 17، الذى ينظمه مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، بداية من 26 يوليو الجارى ويستمر حتى 31 أغسطس، ويُعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية التى تهتم بتقديم عروض فنية مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق، ويصل حجم جمهور المهرجان إلى ما يقرب من 40 ألف متفرج سنويًا.

 

وتفتح فعاليات المهرجان فرقة جدل الأردنية بحفل بمكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف فى تمام الساعة 8.30 مساءً، وتعتبر الفرقة من أولى فرق الروك العربي في المنطقة ، إذ بدأت طريقها بإعادة توزيع أغنية "التوبة" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وذلك بأسلوب الروك.

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وأعلنت مكتبة الإسكندرية برنامج الحفلات وجاء كالتالى:

 

 

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