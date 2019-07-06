ريم البارودي تكشف موعد عرض "جوازة مرتاحة" في الغردقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة ريم البارودي عن موعد عرض مسرحية " جوازة مرتاحة"، على مسرح ميراج في الغردقة.
ونشرت ريم صورة تجمعها بالفنان أحمد صفوت، الذي يشاركها في المسرحية، وعلقت على الصورة قائلة: " استنونا يوم الإثنين الموافق 8 يوليو، على مسرح ميراج في فندق الميراج بالغردقة".
وتابعت ريم: " مسرحية جوازة مرتاحة مستوحاه من رواية ترويض النمرة"
جدير بالذكر أن المسرحية كان من المقرر أن تلعب دور البطولة فيها الفنانة منة فضالي، إلا إنها أعلنت اعتذارها قبل أيام، مشيرة إلى ارتباطها بأعمال فنية أخرى.
"جوازه مرتاحة" تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، بطولة ريم البارودي، أحمد صفوت، هشام إسماعيل.
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