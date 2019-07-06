محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد مهران مجموعة من الصور تجمعه بزوجته مي عبدالحافظ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق مهران على الصور قائلا: "لقد فهمت الآن فائدة السفر بعد الزواج، إنه اختبار صغير لما ستواجهه في حياتك، الزواج هو أهم استثمار يجب أن نهتم به في حياتنا".
واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو، وسط حضور كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران ينشر صورا مع زوجته في شهر العسل: "الزواج أهم استثمار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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