صور وفيديو| بينهم لوسي وأكرم حسني.. نجوم الفن يحتفلون بزفاف ابن ماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسام داغر مجموعة من الصور ومقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من حفل زفاف المخرج أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة العلمين.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل وتهنئة الفنان ماجد المصري منهم الفنانة لوسي، والفنان حسام داغر، والفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أكرم حسني، والفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر.

جدير بالذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله أحمد في الخامس من مايو الماضي، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وقدم أحمد ماجد المصري أول أفلامه كمخرج في 2015، بعنوان "غير قانوني"، وتم تصويره بين القاهرة وأمريكا.