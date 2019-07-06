شاهد.. سلمى رشيد ترقص على الايقاعات الخليجية رغم حملها!

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 03:53 صباحاً - أحيت الفنانة المغربية سلمى رشيد حفل زفاف أحد العوائل الخليجية.
ونشرت سلمى رشيد عبر حسابها على انستغرام مقاطع فيديو للأغاني التي قدمتها خلال الحفل.
وظهرت خريجة برنامج أراب أيدول في هذه الفيديوهات وهي تغني وترقص على الايقاعات الخليجية، وبالرغم من حملها إلا أن سلمى بدت متحمسة وحيوية.
يذكر أن سلمى رشيد قد كشفت منذ مدة عن جنس مولودها، حيث استعانة ببالونة مملوءة بالقصاصات، وعند فرقعتها اكتشفت أنها ستضع مولودا ذكرا لأن لون القصاصات أزرق.
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