خروج المغرب من كأس افريقيا بعد خسارة مفاجئة أمام بنين!

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 03:53 صباحاً - فجر منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن فاز على منتخب المغرب وأطاح به من كأس أمم أفريقيا بضربات الترجيح.

وقد انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدمت بنين عبر مويسي أديليهو في الدقيقة 53، وعدل المغرب الكفة بهدف يوسف النصيري في الدقيقة 73.

وأضاع حكيم زياش فرصة حسم اللقاء لأسود أطلس عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90.

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وفي الشوطين الإضافيين لم يتمكن لاعبو المدرب الفرنسي إيرفي رونار من استغلال النقص العددي في صفوف بنين بعد طرد اللاعب خالد أدينون في الدقيقة 97، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت تأهل بنين لأول مرة في تاريخها للدور ربع النهائي.

وتنتظر بنين الفائز في مباراة السنغال وأوغندا التي تقام مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وكان المغرب من أبرز المرشحين للفوز بالكأس نظرا للمستوى الطيب الذي قدمه في نهائيات كأس العالم في روسيا، وفي مباريات الدور الأول من الكأس الافريقية.