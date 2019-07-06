نانسي عجرم تشكر اهتمام وزيرة الداخلية اللبنانية

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد الضجة التي أثارتها بتغريداتها حول سوء المعاملة في مطار بلادها، بين معارضين باعتبارها نجمة يجب ألا تنقل إلا الصور الجميلة عن وطنها ومؤيدين لشجاعتها بإظهار الحقائق للرأي العام. فاجأت المغنية اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر "تويتر" بتغريدتين شكرت فيهما وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن على اهتمامها ومتابعتها لتفاصيل الموقف الذي واجهته أثناء سفرها. حيث كتبت بالعامية اللبنانية: "حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية.. بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت.



كل الاحترام لشخصك ورقيك واحترامك، ما عندي شك إن متابعة موضوع مطار بيروت لتحسين الوضع رح يكون من أولوياتكن حفاظاً على السياحة اللبنانية، وكل التقدير لسعيكن للإهتمام بالأم والطفل خلال السفر بشكل خاص. بلدنا بحاجة لوزراء أمثالك عندهم حب صادق لبلدهم."



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يُذكر أن "عجرم" رفعت الصوت مطالبة بحقوق الإنسان وبمعاملة خاصة للأم والطفل والنساء الحوامل أسوة بقوانين وأنظمة دول العالم المتحضرة. علماً أن صفحتها غصت بتغريدات أيدت موقفها الذي أدى لتدخل الوزيرة آملين أنها ستُحدث نقلةً نوعية في تحسين خدمات المطار.