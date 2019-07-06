شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أغنيته مع MTM.. كريم محسن يستعد لحفلات الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب كريم محسن لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية ضمن موسم الصيف بمنطقة الساحل الشمالى، ابتداء من الشهر الحالى، ومن المقرر أن يقدم "كريم" خلال هذه الحفلات أغانى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرح كريم مؤخراً دويتو غنائى مع فريق MTM يحمل اسم "بص كويس"، كلمات الشاعرة آمار مصطفى، وألحان تاكى وعمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق والكليب من إخراج أحمد البندارى.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "أنا عربى"، وضم عددًا من الأغنيات وهى "أنت حبيبى، وحب الدنيا، وحلوين طعمين، وفى إيه تانى، ومتغير، وندارى ليه، ونقول تانى، وهى خلصت، ووبفتكرك"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.

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