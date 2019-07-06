شاهد.. علا الفارس ترقص في زفاف شقيقها

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:57 صباحاً - شاركت الإعلامية الاردنية علا الفارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من احتفالها بزفاف شقيقها. وقد ظهرت علا الفارس في احد الصور مع شقيقها وعروسته وعلقت قائلة: “إن شاء الله كل أيامكم فرح” كما ظهرت في فيديو وهي ترقص بفرح. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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