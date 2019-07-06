شاهد.. عبد الرحمن أبو زهرة يمازح حفيدته: “البوسة بـ 50 جنيه”

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:57 صباحاً - نشرت سارة صبري الحفيدة الكبرى للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، فيديو طريف جمعها بجدها وذلك عبر حسابها على انستغرام..

وظهرت سارة في الفيديو الى جانب جدها، طالبة منه أن يُقبّلها، إلا أنه رفض قائلا: “إيه ده لأ.. الواحدة بخمسين جنيه”، لتحاول تقبيله على غفلة منه بعدها، ثم تحتضنه معبرة له عن حبها، ليرد ضاحكًا: “لا كده بقا ده احنا هنعمل فيلم”.

يُذكر أن سارة صبري من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها أكثر من مليون متابع عبر حسابها على انستغرام، حيث تنشر فيديوهات وصور لها بإطلالات مختلفة.