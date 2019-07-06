كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:57 صباحاً - فاجأت الممثلة السورية سوزان نجم الدين متابعيها بنشرها صورة جمعتها مع والدتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وقد علقت سوزان على الصورة التي ظهرت فيها هي تحتضن والدتها قائلة : “في أحلى وأغلى وأصدق من هالحضن؟ الله لايحرمنا من حنانك ورضاكي ياأمي الحبيبة ويخليلنا ياكي ملكة متوجة بقلوبنا”.
وقد بدت والدة سوزان نجم الدين صغيرة السن وبإطلالة شبابية ما جعل البعض يسأل: “مين بنت مين؟”.
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كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تنشر صورة لوالدتها.. والجمهور يسأل: “مين بنت مين؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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