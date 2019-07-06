أنانيا باندي تطلق مبادرة ضد التنمر على السوشيال ميديا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلقت الممثلة أنانيا بانداي مبادرة خاصة، “إيجابية للغاية” ضد تنمر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح من السهل على تلك الشبكات مثل «فيس بوك» و«جوجل بلس» أن تستأسد على الآخرين أو تلحق بهم الضرر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي.

تهدف المبادرة إلى نشر الوعي حول تنمر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق التدابير التي يمكن أن يتخذها الضحايا من أجل التعامل معها.

وقد أعلنت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا، التي ظهرت لأول مرة في بوليوود في Student of the Year 2، عن مبادرتها الجديدة “إيجابية للغاية” كمسؤولية اجتماعية رقمية (DSR) في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتبت الممثلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram: “جزء من النشأة هو تحمل المسؤولية، وكأنسان واعي ومدرك للقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعدالة العرقية، قدمت أنا أنانيا بانداي مبادرتي تجاه المسؤولية الاجتماعية الرقمية” So + “(إيجابية للغاية).

أصدرت جمعية “تشليدرنز سوسايتي” البريطانية، تقريرًا تؤكّد فيه أنّ فشل مواقع التواصل الاجتماعي في التصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني، يزيد المخاطر على الصحة.

كانت جمعية “تشيلدرنز سوسايتي” البريطانية، قد أصدرت تقريرًا مؤخرًا تؤكّد فيه أنّ فشل مواقع التواصل الاجتماعي في التصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني، يزيد المخاطر على الصحة العقلية لصغار السنّ.