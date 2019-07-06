سونداريا راجينيكنس تحذف صورة لها من حمام السباحة مع ابنها

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
واجهت سونداريا راجينيكنس Soundarya Rajinikanth، الممثلة والمخرجة وابنة النجم الكبير راجينيكنس Rajinikanth، غضب مستخدمي ونشطاء الإنترنت والسوشيال ميديا بعد أن نشرت صورة لها مع ابنها وهما في حمام سباحة.
كانت الصورة، التي تم حذفها في أعقاب الانتقاد، تحمل عنوان “علّمهم مبكرًا. ويتعلمون التألق بأنفسهم! ” # السباحة هي نشاط أساسي”.
واجهت الفنانة رد فعل عنيف على صورتها، حيث تعاني مدينة “تشيناي” الهندية وبعض أجزاء أخرى من ولاية “تاميل نادو” من نقص شديد في المياه منذ الشهر الماضي بسبب ضعف التخزين في مختلف الخزانات بعد هطول الأمطار.
وقد ذكرها الكثير من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا المنشور قد يبدو غير مناسب لأن الدولة تواجه أزمة مياه حادة.
وفي أعقاب الانتقادات، انتقلت سونداريا إلى Twitter لتوضيح أن الصورة كانت ليست حديثه، وأضافت أنها حذفت المنشور “بالنظر إلى حساسية” الموقف.
وقالت: “أزلت الصور التي تمت مشاركتها بروح طيبة من مذكرات سفري مع مراعاة الحساسية حول ندرة المياه الحالية التي نواجهها، كانت الصورة لتأكيد على أهمية الأنشطة البدنية للأطفال من سن مبكرة فقط”.
وفي الوقت نفسه، تحدث راجينيكنس، يوم السبت، عن الحاجة إلى الحفاظ على مياه الأمطار التي يتم جمعها على قدم وساق من أجل معالجة أزمة المياه في الولاية.
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