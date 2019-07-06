دعوة أنوبام خير وعدد من فناني بوليوود كأعضاء في حفل توزيع جوائز الأوسكار

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعد المخرجان زويا أختر وانوراج كاشياب والممثل المخضرم أنوبام خير من بين 842 عضوًا جديدًا دعوتهم أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية “الأوسكار” في أحدث حملة لها لتصبح أكثر شمولية.

يتمتع خير بمهنية وشهرة واسعة في كل من السينما الهندية والأمريكية، وتشهد أفلام مثل فندق مومباي وذا بيج سيك The Big Sick بينما تمت دعوة زويا أختر في فئة المخرجين، التي قامت بإخراج Gully Boy مؤخرًا.

وتمت دعوة كاشياب في فئة الأفلام القصيرة والأفلام المتحركة. كما أن ريتس باترا، كاتبة ومخرجة في Lunchbox، هي جزء من قائمة المدعوين الجدد، وكذلك الممثل الهندي الأصل ارشي بنجابي Archie Punjabi ومخرجة Late Night نيشا جنراتا.

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في قسم التأثيرات المرئية، تمت دعوة شيري بهاردا من Hichki fame وSrinivas Mohan، المشهور بعمله في فيلم 2.0 وBaahubali: The Beginning،

كما دعت الأكاديمية، التي تقف وراء جوائز أوسكار السنوية، أعضاء من 59 دولة نصفهم من النساء، وبذلك، زادت النسبة الإجمالية للنساء في الأكاديمية من 25 في المائة في عام 2015 إلى 32 في المائة هذا العام.

وتضاعف إجمالي عدد الأشخاص الملونين منذ عام 2015، ويبلغ حاليًا 16 في المائة، وفي عام 2019، تشكل المجموعة 29 في المائة من إجمالي المدعوين.

من بين 842 شخصًا مدعوًا، هناك 21 فائزًا بجائزة الأوسكار، و82 عضوًا من المرشحين لجائزة الأوسكار. وقد دعت المنظمة 928 عضوًا جديدًا في عام 2018 شملت أسماء هندية مثل شاروخان ونصر الدين شاه وتابو ومادهوري ديكسيت.