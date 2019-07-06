ريا تشاكرابورتي تحتفل بعيد ميلادها مع سوشانت سينج راجبوت والأصدقاء.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت الفنانة ريا تشاكرابورتي، بعيد ميلادها في 1 يوليو 2019، مع صديقها الممثل الشاب سوشانت سينغ راجبوت وأصدقائه.

شاركت ريا لمحات من احتفالاتها بعيد ميلادها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تضمن مقطع فيديو، لها أمام الكعكة ما جذب انتباهنا هو مدى الاستمتاع الذي يظهر على الممثلة مع سوشانت سينغ راجبوت وأصدقائها.

يشار إلى أن سوشانت، الذي كان على صلة مع نجمه في كيدارناث، سارة على خان، قد بدأ في مواعدة ريا تشاكرابورتي، إلى جانب وجود تقارير عن علاقتهما على الإنترنت.

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قبل ثلاثة أيام، نشر سوشانت سينغ راجبوت صورة لنفسه على إنستجرام، توحي بأن ينتظره مهمة هامة - التخطيط لحفل مهم، بعد يومين، وجود مع صديقته ريا شكرابورتي في عيد ميلادها والأصدقاء المقربين.

وقال مصدر لموقع indiatoday ” سوشانت حاليا على علاقة بـ شكرابورتي، لقد عرفا بعضهما البعض في الأسابيع القليلة الماضية”.

وعلى جبهة العمل، يعمل سوشانت في الوقت الحالي على الاستعداد لتصوير فيلمه Chhichhore مع النجمة شرادا كابور، من ناحية أخرى، ستشارك ريه شاكرابورتي في Chehre.