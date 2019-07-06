هل سارة علي خان حامل بدون زواج؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شوهدت الممثلة الهندية الصاعدة سارة على خان برفقة النجم كارتيك آريان، بعدما اختتما تصوير مشاهد فيلمهما الجديد الذي لم يُعلن عن اسمه بعد، ويخرجه الرائع امتياز على في هيماشال براديش، في شانديجار.

الانتشار الواسع لصور الثنائي سارة Sara Ali Khan ووكارتيك Kartik Aaryan|ن على المواقع الفنية والسوشيال ميديا، جذب إليهما قلوب ملايين المعجبين، الذين أصبحو ينتظرون بفارغ الصبر فيلمهما الأول، وقد شوهدا مؤخرًا في مطار مومباي.

في الصورة، يمكن رؤية سارة وكارتيك وهما يخرجان من المطار معًا وترصدهما إحدى زوايا الكاميرا، لكن في الصورة تبدو سارا مختلفة بعض الشيء، حتى إن المرء يحتاج حتى للتفكير مرتين ليتساءل ما هو الخطأ في مظهر سارة، فمن الواضح أنها زاوية الكاميرا، لكن العديد من مستخدمي الإنترنت استمروا في نشر تعليقات مثل “هل سارة حامل”.

لحسن الحظ، كان عدد قليل من مستخدمي الإنترنت أذكياء بما يكفي لإلقاء اللوم على زاوية الكاميرا، يقول أحدهم: “إنها زاوية الكاميرا أبرزت جانبها الممتليء”، بينما قالت أخرى: “لا توجد مشكلة في اكتساب بعض الوزن، فنحن جميعًا بشر، لذا توقف عن التعليق في أشياء ليست ذات صلة وغير حقيقة”

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يبدو أن الممثلين سارة على خان وكارتيك آريان قد بدأ يظهران مرتديا قناع في العلن، بعد ظهور العيد في مومباي بوجوه مغطاة، فعلوا الشيء نفسه في زيارتهم لمدينة شيملا.

في السياق، شوهد الثنائي في مطار مومباي في وقت سابق، بينما كانا متجهين خارج المدينة، بعد بضع ساعات، عاودا الظهور في شارع في شيملا، وكان كلاهما مغطى وجهه بشكل جزئي.

ظهرت سارة لأول مرة في العام الماضي مع سوشانت سينغ في فيلم ” كيدارناث”، وبينما استطاع الفيلم إحراز نتائج كبيرة في شباك التذاكر، تابعت ذلك بضربة تجارية هو فيلم، Simmba، الذي عرض جانبها الساحر.

كارتيك، في الوقت نفسه تابع نجاحه منذ إطلاق فيلمه، Sonu Ke Titu Ki Sweety، وعرض له “لوكا تشوبي”، الذي شاركته البطولة كريتي سانون.