لماذا تتربع بريانكا شوبرا على عرش النجومية العالمية الأن؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

هي ملكة جمال العالم السابقة، واحدى أيقونات بوليوود، والآن شخصية مشهورة في هوليوود، إنها بريانكا شوبرا التي متى تبحث عنها، تجدها في كل مكان، فماذا عن الأفلام الناجحة في كل من هوليوود وبوليوود، وحملات الجمال والأزياء الضخمة، حيث يتم رصدها بانتظام في الصف الأول من عروض المنصة والمشي على السجادة الحمراء في كل حدث رئيسي.

ولا عجب أنها تظهر في القوائم العالمية كأكثر 100 شخصية مؤثرة و أقوى 100 امرأة في العالم، بحسب “فوربس”، لكن، من أين بدأت كل هذه الأشياء وكيف صنعت لنفسها اسمًا؟

عندما كانت طفلة، كانت طموحات شوبرا المبكرة في طريق مختلف تمامًا عن المسار الذي سلكته في نهاية المطاف، لأنها أرادت في البداية أن تصبح مهندسة.

ومع ذلك، وكما يشهد الكثيرون منا الذين أعلنوا عن نواياهم في أن يصبحوا رواد فضاء وراقصات هيب هوب محترفين، فإن طموحات الطفولة تتغير في كثير من الأحيان.

بعد فوزها بالعديد من مسابقات الجمال المحلية، حصلت على لقب ملكة جمال الهند، ثم فازت شوبرا عام 2002 بلقب ملكة جمال العالم في المسابقة التي أقيمت في ملينيوم دوم في لندن، وكانت تبلغ من العمر وقتها 18 عامًا.

في عام 2017، أخبرت شويرا المجلة الشهيرة ELLE UK أنها تعتقد اعتقادا راسخا أنك يمكن أن تكون ملكة جمال العالم والنسوية: ‘النسوية ليست حول رسم الخطوط، ولكن عن محوها، يتعلق الأمر بمنح النساء القدرة على اتخاذ قراراتهن الخاصة وعدم الحكم عليهن - مثلما يفعل الرجال لسنوات عديدة.

2003: بريانكا شوبرا تضع معالمها على بوليوود

لعبت شوبرا أول دور لها في بوليوود بعد عام من فوزها بملكة جمال العالم في The Hero: Love Story of a Spy. واصلت دور البطولة في العديد من الأفلام في صناعة السينما الهندية، بما في ذلك النجاح التجاري الهائل لفيلم Aitraaz.

خلال مسيرتها المهنية في بوليوود، فازت شوبرا بالعديد من الجوائز مثل National Film Awards، بالإضافة إلى جائزة أفضل أنثى لأول مرة (2003) وأفضل ممثلة (2008)، وفي المجموع، تظهر شوبرا في أكثر من 50 فيلما في الهند، بحسب تقارير التايمز.

تحول انتباه الممثلة إلى عروض الأزياء لفترة وجيزة خلال مسيرتها في بوليوود، حيث انتقلت إلى المنصة في مومباي لأول أسبوع للأزياء الراقية في البلاد.

ثم تتحول شوبرا من التمثيل إلى الغناء عندما تتعاون مع مغني الراب ويل. آي. أم لأغنية تسمى “In My City”. على الرغم من أن الأغنية الفردية لم تنجح بشكل خاص في الولايات المتحدة، إلا أنها أصبحت اللحن الرئيسي لعرض كرة القدم الذي أقيم ليلة الخميس في اتحاد كرة القدم الأميركي، ونجاحها تجارياً في الهند.

في عام 2013، أصدرت شوبرا أغنية فردية أخرى بعنوان ‘Exotic’ مع مغني الراب بيتبول Pitbull، ونالت شهرة كبيرة على العديد من مسارات أغاني الرقص في العالم المعروف بـ EDM.

في عام 2015: تصنع الممثلة بريانكا شوبرا التاريخ كأول ممثلة جنوب آسيوية تتصدر سلسلة الدراما على الشبكة الأمريكية، في المسلسل الشهير Quantico، حيث تلعب شخصية أليكس باريش، المحققة الشابة في مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تصبح المشتبه به الرئيسي عندما يكون هناك هجوم إرهابي في مدينة نيويورك.

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بالنسبة لأدائها، أصبحت شوبرا أول ممثلة من جنوب آسيا تفوز بجائزة اختيار الشعب - وهي ما فعلته مرتين، أول ممثلة مفضلة في مسلسل تلفزيوني جديد في عام 2016 ثم ممثلة مفضلة تلفزيونية درامية.

في عام 2017.2015: بريانكا شوبرا تبدأ شركة الإنتاج الخاصة بها:

أسست شوبرا شركة “بيربل بيبل بيكتشرز” (PPP) مع والدتها مادو شوبرا، وكان هدف الشركة الموجودة في الهند هو دعم المواهب الصاعدة والذين يكافحون للحصول على قدم في صناعة السينما هناك، تقول شوبرا على موقع الشركة على الإنترنت: “نهدف إلى سد الفجوة بين المواهب الناشئة والفرص العديدة التي يوفرها عالم الترفيه”.

2016: بريانكا شوبرا أصبحت سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة:

بعد العمل مع المؤسسة الخيرية كسفير وطني في الهند، تركز بشكل أساسي على القضايا المتعلقة بتمكين الفتيات الصغيرات، حيث أصبحت شوبرا سفيرة عالمية للجمعيات الخيرية في حدث للأمم المتحدة مع زميليها ديفيد بيكهام وميلي بوبي براون.

سافرت منذ ذلك الحين إلى بلدان من بينها إثيوبيا وبنجلاديش والأردن لمقابلة أطفال اللاجئين المشردين والدعوة إلى مزيد من الدعم والتعليم والحقوق لهم، في عام 2016، حصلت شوبرا أيضًا على جائزة Padma Shri - رابع أعلى وسام مدني في الهند - لمساهمتها في الفنون، كما إنها تتجول في عالم مستحضرات التجميل أيضًا، لتصبح سفيرة عالمية لدى بانتين.

ظهرت Chopra لأول مرة في هوليوود في Baywatch جنبًا إلى جنب مع زاك ايفرون Zac Efron وداوين جونسون Dwayne Johnson في عام 2017. ثم انضمت إلى ريبيل ويلسون Rebel Wilson وادام ديفاين Adam DeVine و ليم هيمسورث Liam Hemsworth في فيلم Isn’t It Romantic الذي صدر عام 2019 على Netflix.

في عام 2017، أصدرت فوربس قائمتها للممثلات الأعلى أجرا السنوية، وفقًا للمجلة، ربحت شوبرا 10 ملايين دولار في هذا العام وحده (8 ملايين جنيه استرليني) بفضل أدوارها التلفزيونية والأفلام بالإضافة إلى المصادقة والإعلانات مع علامات تجارية مثل بانتين وهواتف LYF الذكية.

2018: بريانكا شوبرا تستثمر في السوشيال ميديا، أصبحت بريانكا مستثمرة وشريكة في Bumble كسيدة أعمال، وتم إطلاق شبكتها المهنية للنساء، Bumble Bizz، وتوسعها في الهند.

تقول شوبرا عن تحرك أعمالها في بيان “لقد اعتقدت دائمًا أن الاستثمار في النساء هو مفتاح التحول الاجتماعي والنمو الاقتصادي”، “من خلال العمل مع ويتني وفريقها على مدار العام الماضي، ألهمني التغيير الحقيقي والإيجابي الذي تخلقه Bumble وأنا فخورة باتاحة الفرصة لي للمساهمة في هذه الحركة كشريك”.

2019: بريانكا شوبرا تشارك فريق “ذا جوناس براذرز” في فيديو ميوزيك

في أواخر عام 2018، تزوجت شوبرا من المغني الأمريكي المعروف نيك جوناس في حفل فخم لعدة أيام في الهند - حيث حضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حفل زفاف للزوجين في نيودلهي - وهو ما جذب انتباه جميع أركان الإنترنت والعالم عبر عدد لا يحصى من المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي أغلفة المجلات المتعددة.

ويستمر الزوجان في التعاون معًا بشكل احترافي أيضًا، مع ظهور Chopra في أول فيديو موسيقي لـ Jonas Brothers منذ لم شملهم.

الممثلة تنضم إلى شريكة جو جوناس -زوجته الحالية- ممثلة “جيم أوف ثرونز” صوفي تيرنر في اغنية ‘Sucker’ التي جمعت، منذ صدورها في فبراير 2019، 165 مليون مشاهدة. وبعد كل هذا هل هناك أي شيء لم تستطيع بريانكا شوبرا فعله؟