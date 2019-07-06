أحمد حاتم مطرب لأول مرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري الشاب أحمد حاتم، عن مشاركته في أغنية يشارك فى غنائها مع المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة، وتحمل عنوان “هشك بشك” من كلماته وألحان محمد علي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة.
وعلى جانب أخر، يقوم حالياً، أحمد حاتم، بقراءة العديد من السيناريوهات والتفاضل بينهما وحتى الأن لم يستقر على عمل نهائى، كما أنه يحضر لأكثر من مشروع فنى الفترة القليلة المقبلة.
والجدير بالذكر أن أحمد حاتم، قد شارك فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل “حكايتي”، من بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، هنادي مهنا، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.
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