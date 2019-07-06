الفنانة إنجي المقدم تحل ضيفةً على برنامج"أون ست" الخميس

تحل الفنانة إنجي المقدم، ضيفةً على برنامج "ON Set" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، الخميس. كانت "إنجي" قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، ولفتت الأنظار بشخصية صفية. المسلسل من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح. يُذكر أن برنامج ""ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. Advertisements قد يهمك أيضًا : إنجي المقدم تكشف تفاصيل مسلسلها "حواديت الشانزليزيه" إنجى المقدم تواصل تصوير مسلسها الجديد "اختيار إجباري"

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