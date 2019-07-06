فيفي عبده تثير الجدل بصورة جديدة على "انستغرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستغرام بإطلالة مختلفة وجريئة كعادتها، وأبهرت إطلالتها جميع متابعيها وعبروا في تعليقاتهم عن حبهم الشديد لها.
وارتدت الفنانة فيفي عبده بلوزة باللون الأسود تكشف عن أحد كتفيها، وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من إطلالتها الناعمة والمميزة.
وأكملت فيفي عبده إطلالتها بإرتداء نظارة شمسية ميرور باللون الأصفر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل كبير.
ولم تتكلف فيفي عبده في ارتداء الاكسسوارات إلا أنها اكتفت بارتداء سلسلة ذهبية حول عنقها، مع قرط بسيط على اذنيها، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
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