بريانكا شوبرا تتحدث عن علاقتها بميغان ماركل لأول مرة

أجرت الممثلة البوليوودية بريانكا تشوبرا، لقاءً حصريًا مع مجلة "Elle" بنسختها البريطانية، وتحدثت عن خططها المستقبلية، هي وزوجها المغني العالمي نيك جوناس، حيث كشفت بأنهما ينويان شراء منزل في لندن.

ووققا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شراء "شوبرا وجوناس" منزلًا في لندن، سيمكنهما من قضاء وقت أكثر مع دوقة ساسكس، ميغان ماركل ومولودها الجديد آرتشي هاريسون.

وأضافت "بريانكا" قائلة: "نيك وأنا نود اقتناء منزل في لندن في وقت ما، فعندما أكون هناك، أشعر وكأن شيئًا يربطني بها".

بريانكا شوبرا ونيك جوناس يخطفان الأنظار في باريس

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وعن "ميجان"، قالت: "لطالما كانت مقدرة للأشياء الكبيرة، كأن تكون التغيير، وأن تمتلك صوتًا مهمًّا لتحقيق ذلك، وإنه لأمر مدهش أنها وجدت ذلك، ولديها منصة ستمكنها من القيام به".

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