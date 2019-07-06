شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسرحية "جريما فى المعادى" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفنان أشرف عبد الباقى برفقة التى تقدم مسرحية "جريما فى المعادى" إلى المملكة العربية السعودية، لعرضها هناك لمدة 3 ليالى تبدأ 10 يوليو الجارى وتنتهى 13 من نفس الشهر.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية «جريما فى المعادى.. مسرحية كلها غلط»، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى.

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من ناحية أخرى يقدم فريق مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقى الموسم السابع والأخير، بداية من عيد الأضحى المقبل، بعد فترة من التوقف.

وكانت أخبار تم تداولت عن انتهاء عروض مسرح مصر بعد 6 مواسم متتالية وهو ما نفاه أشرف عبد الباقى، مؤكدا أن نجوم الفرقة جاهزون لتقديم عروض جديدة رغم أن بعضهم كان مشغولا بأعمالهم الفنية في شهر رمضان.