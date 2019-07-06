شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بن على تغنى فى مهرجان قرطاج الدولى (55) يوم 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المطربة غالية بن علي هذا العام بمهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 حيث ستغني النجمة التونسية يوم 27 من الشهر الجاري علي مسرح قرطاج الأثري الكبير . ويفتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 يوم 11 يوليو الجاري بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشيكوفيكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعي يوم 20 أغسطس والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونسية عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية .

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