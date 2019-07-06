شكرا لقرائتكم خبر عن ختامها "وقعة".. المغربية سكينة فحصي تلهب ليالي أغادير بمهرجان تيميتار (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألهبت المطربة المغربية سكينة فحصي أجواء ليالي مدينة اغادير الساحلية الباردة بخلطة غنائية ساخنة إبان افتتاحها ثالث أيام مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية.

وحمل مسرح الهواء الطلق المحتضن لإطلالة فحصي الأولى بالمهرجان لافتة كامل العدد من الحضور الجماهيري الغزير الذي حرص على دعم الموهبة المغربية الصاعدة بقوة في بلاد المغرب، والتي خطفت قلوبهم بتوليفة من أشهر أغانيها التي مزجتها بلمسات من الرقص والأداء الغنائي الملتهب، على مدار أكثر من ساعة زمن هي عمر الحفلة، وختمتها بخطفة قلوب الحضور بوقوعها على المسرح خلال توديعها الجمهور، في "لقطة" أخافت محبيها، حتى دخل المسعفين ليحاولوا تهدئتها لتفاجئ هي الجميع بمزاحها قائلة "ننوه للسادة الحضور أن كل شئ بخير وتحت السيطرة".

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سكينة لمع نجمها مؤخرًا على المستوى العربي إبان مشاركتها المتميزة فى برنامج اكشتاف المواهب "اراب جوت تالنت"، وعرفت بتقديمها مزيج موسيقي يجمع بين الموروث المغربي وبين روح الموسيقى العصرية للجاز والبلوز، وتضع لمستها الغنائية للمرة الأولى فى ختام ثالث ليالى النسخة السادسة عشرة من مهرجان تيميتار الموسيقى.

تيميتار أقدم المهرجانات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام حسبما أشار إبراهيم المزند، مؤسس المهرجان، ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، ويحتضن فى نسخته السادسة عشرة هذا العام أكثر من 43 حفلة موسيقية على مدار أيامه الأربع، منها الفرقة ملوك الطوارق المالية "تيناروين" والمطرب المغربى حاتم عمور والفرقة المغربية فناير.