شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى رجل عجوز يحكى ذكرياته فى الستنيات بـ"خيال مآتة".. اعرف الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم أحمد حلمي ضمن أحداث فيلمه الجديد "خيال مآتة"، شخصية مهندس ديكور يدعى "زيزو"، فهو شخصية شكاكة، يشك في كل من حوله، ونكشف تفاصيل أحداث الفيلم الذي تدور حول هذا الشاب في فترة الستينات، حيث تبدأ أحداث الفيلم بشخصية حلمى وهو رجل عجوز يعيش فى الألفينات، ويبدأ يروى حكايته وذكرياته وهو شاب وعن المعاناة التى عاشها وكيف التقى بحبيبته "باكينام"، وتجسدها النجمة منة شلبى، ويكشف أيضا الطرق والأساليب التى استخدمها ليتزوج حبيبته باكينام.





وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، حيث انتهى الأخير من تصوير مشهد حفل زفافه على منة شلبي، أمس الخميس، داخل إحدى لوكشيانات مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

فيلم "خيال ماَتة" من بطولة الفنان أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.



