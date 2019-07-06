شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حماقى يحيى حفل زفاف ابن ماجد المصرى وسط حضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من نجوم الفن لحضور حفل زفاف المخرج أحمد المصرى، ابن الفنان ماجد المصرى المقام بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، منهم أمير كرارة، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، داليا البحيرى، شيماء سيف، وحضر أيضا من نجوم مسرح مصر مصطفى خاطر، محمد أنور، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس".

وأحيا حفل الزفاف السوبر ستار محمد حماقى الذى قدم باقة كبيرة من أغنياته المتميزة والشهيرة، منها أحلى حاجة فيكى، أجمل يوم، ناويها، جرا إيه، وشاركت الفنانتان داليا البحيرى ولوسى الرقص على أغنياته، وسط تصفيق الحضور.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الساعات الأولى لمشاركة الفنان ماجد المصرى فرحة ابنه وتهنئة العروسين، منهم لوسى، ووفاء عامر وزوجها محمد فوزى، أكرم حسنى، الإعلامية بوسى شلبى، ومنظم الحفلات وليد منصور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصرى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وحلا شيحة، ومنى عبد الغنى، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (1)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (2)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (3)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (4)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (5)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (6)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (7)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (8)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (9)

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حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (10)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (11)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (12)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (13)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (14)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (15)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (16)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (17)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (18)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (19)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (20)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (21)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (22)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (23)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (24)



حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصرى (25)