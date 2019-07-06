بالصور| قبل نجل ماجد المصري.. مشاهير احتفلوا بزفافهم على الشواطئ وفي مدن ساحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

انتشرت في الآونة الأخيرة فكرة إقامة حفلات الزفاف على الشاطئ أو في المناطق الساحلية بشكل عام، فالبعض يلجأ لها كنوع من الابتعاد عن التقليدية، فضلًا عن التمتع بخصوصية أكبر، والبعض الآخر يميل إلى الطبيعية حيث الرمال والمناظر الخلابة التي قد تضفي سحرها الخاص على مناسبة هامة يُطلق عليها ليلة العمر.

واحتفل اليوم المخرج أحمد المصري نجل الفنان ماجد المصري، بحفل زفافه على مهندسة مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، داخل "سي كود " على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، ولم يكن نجل المصري هو أول من قام بحفل زفافه بمنطقة ساحلية، فهناك عديد من النجوم سبقوه، نرصد أبرزهم في السطور التالية:

الفنان أحمد داود والممثلة علا رشدي كانا من أوائل من ابتدع ذلك عام 2010، بعد أن احتفلا بزفافهما على أحد الشواطيء وسط مجموعة من أصدقائهما المقربين.

وفي أغسطس 2016 احتفلت رشا مهدي بزفافها على أحد شواطئ الساحل الشمالى، وسط عدد كبير من نجوم الفن.

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أيضا الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، كانا أوائل من حرص على تنفيذ تلك الفكرة، واختاروا "الجونة"، للاحتفال بزفافهما في صيف 2017 في حفل كبير وسط الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وفي أغسطس الماضي، احتفلا النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، بزفاف نجلتهما "منة"، على المحامي طارق جميل، على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء من الوسط الفني وخارجه.

وفي الشهر ذاته، احتفل الزعيم عادل إمام بحفل زفاف نجله محمد، على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وحضر الحفل العديد من نجوم الوسط الفني وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب..

وفي سبتمبر الماضي، احتفل النجم شريف منير بزفاف نجلته "أسما"، على الفنان محمود حجازي،على أحد شواطئ البحر، في مفاجأة لجمهورهما خاصة بعدما أعلنوا انفصالهما قبل الزفاف بفترة وجيزة.

وفي الشهر نفسه من العام الماضي احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بزوجه من ندي الكامل، على أحد شواطيء الجونة، وذلك على هامش حضوره فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.