صور| هكذا أطلت نشوى مصطفى في زفاف ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بحفل زفاف ابنها عبدالرحمن بأحد فنادق القاهرة، ولم تخرج صورا كثيرة من الاحتفال. أولى صور الزفاف نشرها الفنان إدوارد عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فيها ماجد الكدواني وأنوشكا. كما جمعت إدوارد صورة بالفنانة نشوى مصطفى، التي ظهرت بفستان سواريه طويل، وقصة شعر بسيطة. وعلق إدوارد على الصورة: "ألف مبروك.. أم العريس".

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