ليالي الصيفية| مايا شيحة وابنتها تلعبان بالرمال وميرهان حسين بملابس البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير رحلات ومصايف النجوم.

سامو زين

نشر الفنان سامو زين صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر سامو في الصورة وهو يستمتع بقضاء إجازته الصيفية من أمام البحر.

مايا شيحة

نشرت مايا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مايا في الصورة مع ابنتها وهما تلعبان بالرمال من أمام البحر بأحد الأماكن الساحلية.

محمد مهران

شارك الفنان محمد مهران جمهوره بصورة له من داخل حمام السباحة في مدينة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتديه في الصورة "كاش مايوه" من على البحر، ونالت الصورة إعجاب بعض متابعيها، كما أنتقدها البعض الأخر.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها بموقع" إنستجرام"، وظهرت نجلاء في الصورة وهي تستمتع بالشمس من أمام البحر، وارتدت ملابس البحر ونظارة.

رضوى الشربيني

كما حرصت الإعلامية رضوى الشربيني أن تشارك جمهورها بصورة لها من أمام أحد الأماكن السحاحلية، وظهرت مرتديه نظارة وبرنيطة على رأسها .

نادين نسيب نجيم

ونشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت في الصورة بفستان أحمر من أمام البحر.

أصالة نصري

حرصت الفنانة أصالة نصري على قضاء إجازة الصيف من داخل منزلها، ونشرت شام ابنتها صورة تجمعها بأسرتها من أمام حمام السباحة.