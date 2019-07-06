تهامي ونجله في الجيم وسارة نخلة دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

مي نور الشريف

شاركت الفنانة مي نور الشريف جمهورها بصورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أمام البحر في الإسكندرية.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من داخل الجيم، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ليلي علوي

نشرت الفنانة ليلي علوي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بجينز بجانب مجموعة من الورود.

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كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ارتدت فيها الكثير من الإكسسوارات.

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من داخل "يخت" في البحر.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال، وارتدت "إيشارب" على رأسها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت دون مكياج، وارتدت فستانا أحمر.

أميرة هاني

نشرت الفنانة أميرة هاني صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال زادت من أناقتها.

أحمد التهامي

شارك الفنان أحمد التهامي جمهوره بصورة مع نجله من داخل الجيم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مصطفى بيفتري عليا في التمرين".