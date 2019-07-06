"المغرب غير محظوظ ومات الكلام".. تعليقات نجوم الفن على خروج المغرب من دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على التعليق على مباراة المغرب وبنين، التي انتهت منذ قليل بمفاجأة بعد خروج المغرب من دور الـ16 بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك ضمن مباريات الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وإليكم أبرز التعليقات:

أحمد صلاح حسني

كتب الفنان أحمد صلاح حسني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع" تويتر": "المغرب منتخب كبير بالتأكيد خرج والكل حزين عليه لكن قلت لصديق لي ضربة جزاء زياش لخصت الكلام بأن المغرب غير محظوظ ومش في يومه، هارد لك للاخوة المغاربة خسرت البطولة منتخب كبير".

صلاح عبدالله

فيما علق الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه بموقع "تويتر": "المغرب الشقيق أول مجموعته، بنين بعشر لاعبين خرجته، استرها معانا بكرة يا رب".

Advertisements

رنا سماحة

كما علقت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها بموقع "تويتر": "الخروج الغير متوقع لمنتخب المغرب، هارد لك، احسنتم وشرفتونا كلنا".

نبيل الحلفاوي

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مات الكلام.. وماتت التوقعات قطعوا الورقة اللي انا كتبتها، هارد لك للمنتخب المغربي الشقيق ظهر إنه مش يوهم بعد ضربة جزاء زياش".

وتابع الحلفاوي: " ألف مبروك لمنتخب بنين المكافح، مباراة تاريخية لن ينساها.، ولن تنساها المغرب كذلك، دراما الكرة المستديرة"

يذكر أن المباراة انتهت في وقتها الأصلى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وانتهت المباراة لصالح بنين عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية ليصعد الفريق لدور الـ8.