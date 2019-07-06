ندى بسيونى لـ "الوفد": مصر هتفوز أمام جنوب إفريقيا.. ومحمد صلاح بيتحا

أكدت الفنانة ندى بسيونى تفاؤلها بفوز المنتخب المصرى فى مباراته مع منتخب " جنوب إفريقيا " غداً السبت ضمن مسابقة " كأس الأمم الإفريقية".

و قالت خلال تصريحاتها لـ"الوفد"، هناك تراجع فى اداء المنتخب المصرى و لكن إذا نظرنا إلى باقى الفرق نجد أن جميعها تواجه مشاكل داخل صفوفها ، فعلى

سبيل المثال فريق " جنوب إفريقيا " لديه القدرات و ليس الخبرات و غيره من الفرق.

وعن الهجوم على الاعب محمد صلاح قالت " بسيونى " ، محمد صلاح لاعب خلوق و مهذب و لا يؤخذ عليه أى خطأ و يتعرض

لحروب " الجيل الرابع " منها محاولات إحباط و تشاؤم وهدم كامل.

Advertisements

وأضافت ، محمد صلاح " براند مصرى " كبير و معشوق للجماهير ، و دعاية لمصر فى جميع دول العالم الخارجى.

ونصحت " بسيونى " لاعبى المنتخب قائلة: " لا بديل عن البطولة لأنكم على قدر المسؤلية الكاملة لإسعاد المصريين".

يذكر أن ندى بسيونى شاركت مؤخراً فى مسلسل " مليكة " وحققت خلاله نجاحاً كبيراً .