أكدت الفنانة ندى بسيونى تفاؤلها بفوز المنتخب المصرى فى مباراته مع منتخب " جنوب إفريقيا " غداً السبت ضمن مسابقة " كأس الأمم الإفريقية".
و قالت خلال تصريحاتها لـ"الوفد"، هناك تراجع فى اداء المنتخب المصرى و لكن إذا نظرنا إلى باقى الفرق نجد أن جميعها تواجه مشاكل داخل صفوفها ، فعلىسبيل المثال فريق " جنوب إفريقيا " لديه القدرات و ليس الخبرات و غيره من الفرق.
وعن الهجوم على الاعب محمد صلاح قالت " بسيونى " ، محمد صلاح لاعب خلوق و مهذب و لا يؤخذ عليه أى خطأ و يتعرض
وأضافت ، محمد صلاح " براند مصرى " كبير و معشوق للجماهير ، و دعاية لمصر فى جميع دول العالم الخارجى.
ونصحت " بسيونى " لاعبى المنتخب قائلة: " لا بديل عن البطولة لأنكم على قدر المسؤلية الكاملة لإسعاد المصريين".
يذكر أن ندى بسيونى شاركت مؤخراً فى مسلسل " مليكة " وحققت خلاله نجاحاً كبيراً .
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيونى لـ "الوفد": مصر هتفوز أمام جنوب إفريقيا.. ومحمد صلاح بيتحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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