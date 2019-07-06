قالت المطربة حنان، إن سبب اختفائها عن الأضواء واعتزالها الغناء بشكل نهائي يرجع لأسباب شخصية لا تستطيع الإفصاح عنها في الوقت الحالي.
وتابعت"حنان" في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الفن لم يكن منحدرا كما صرح البعض، ولكن كل ماظهر مما يسمي بمطربين هم فترة يعيشها
واستكملت "حنان"، أن هناك الكثير من المواهب المميزة لم تظهر للنور حتي الآن أتمني أن يلتفت إليها مكتشفو المواهب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من اختفائها.. المطربة حنان لـ"الوفد": البقاء للأقوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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