بعد سنوات من اختفائها.. المطربة حنان لـ"الوفد": البقاء للأقوي

قالت المطربة حنان، إن سبب اختفائها عن الأضواء واعتزالها الغناء بشكل نهائي يرجع لأسباب شخصية لا تستطيع الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وتابعت"حنان" في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الفن لم يكن منحدرا كما صرح البعض، ولكن كل ماظهر مما يسمي بمطربين هم فترة يعيشها

الطرب، مرددة:"كل حاجة وليها صلاحية انتهاء والبقاء دائما لصاحب الموهبة".

واستكملت "حنان"، أن هناك الكثير من المواهب المميزة لم تظهر للنور حتي الآن أتمني أن يلتفت إليها مكتشفو المواهب.