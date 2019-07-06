مصطفى هريدى لـ"الوفد": ظهورى فى رمضان مؤثر جدًا.. وتامر حسنى صاحب صاحبه

أكد الفنان مصطفى هريدى سعادته بالظهور للجمهور مجدداً من خلال أحد إعلانات شركات المحمول التى ظهر خلاله بشكل مختلف عن إطلالته التى تعود عليه الجمهور .

وقال خلال تصريحاته لـ "الوفد " ، ظهورى خلال هذا الإعلان مؤثر جداً بالنسبة إلى ، و تامر حسنى

كان هو السبب الرئيسي لظهورى و تذكير الجمهور بملامحى مجدداً.

وأضاف " هريدى " ، تامر حسنى فنان خلوق و محترم و يراعى العشرة بين جميع أصدقائه و " صاحب صاحبه " ، و أتوجه له

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بالشكر على ما كل فعله معى شخصياً .

و عن توقعه لمباراة " مصر و جنوب أفريقيا " المقرر إقامتها غداً السبت قال ، أتوقع فوز منتخب مصر بنتيجة " 1 – 0 " بفضل دعاء الجمهور المصرى مثلما حدث فى المبارايات السابقة.

يذكر أن آخر أعماله فيلم " مجنون أميرة " عام 2009 مع المخرجة إيناس الدغيدى .