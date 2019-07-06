بالأسود.. جلسة تصوير جديدة للفنانة إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بالأسود. وظهرت إيمي بإطلالة مثيرة بفستان أسود أبرز أنوثتها وجمالها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت قائلة" أنت تعيش مرة واحدة فقط ولكن إذا فعلتها بشكل صحيح مرة واحدة تكفى". منسدلا على كتفيها، وعلقت قائلة" أنت تعيش مرة واحدة فقط ولكن إذا فعلتها بشكل صحيح مرة واحدة تكفى". وكانت إيمي سالم خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين. Advertisements "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

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