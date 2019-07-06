أعلنت الفنانة إيمان أيوب مساء اليوم الجمعة ، خبر انفصالها عن زوجها السابق زكريا ، و كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى قائلة " أنا إنفصلت عن زوجى حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى قائلة " أنا إنفصلت عن زوجىالسابق زكريا عامر " . يذكر أن إيمان أيوب شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "البيت الكبير" وتعرفت خلاله على مدير التصوير بالمسلسل زكريا عامر .

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كانت هذه تفاصيل خبر إيمان أيوب تهدم "البيت الكبير" وتنفصل عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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