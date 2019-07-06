توافد نجوم الفن للاحتفال بزفاف ابن ماجد المصري في الساحل الشمالي

توافد عدد من نجوم الفن والمشاهير لمشاركة الفنان الكبير ماجد المصري الاحتفال بزفاف نجله "أحمد" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق وذلك داخل "سي فيو "على شاطئ مدينة العلمين الجديدة. "سي فيو "على شاطئ مدينة العلمين الجديدة. كان ضمن الحضور من نجوم الفن المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر والإعلامية بوسي شلبي ومنى اش اش والدة العريس، بالإضافة إلي عدد كبير من أصدقاء العروسين. ومن المقرر أن يحيي الحفل النجم محمد حماقي ويقوم بالتنظيم وليد منصور وديكورات أحمد الكتاتني.

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