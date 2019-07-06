ياسمين جمال لـ"الوفد": المشاهد اتظلم بسبب غياب كبار النجوم

كشفت الفنانة ياسمين جمال، عن استيائها الشديد لتقليص الدراما في الفترة الحالية، مؤكدة أن الوجوه الشابة الظاهرة في الوقت الحالي هي المظلومة، خاصة أن معظمهم يمتلك موهبة حقيقية.



وتابعت "جمال"، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الموسم الرمضاني هذا العام شهد نقصًا شديدًا بسبب غياب الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير يحيى الفخراني، وأيضًا الكثير من

كبار النجوم، مرددة : "المشاهد اتظلم بسبب غيابهم".



الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين جمال، مسلسل "دلع بنات"، الذي جسد بطولته كل من الفنانة مي عزالدين، حجاج عبدالعظيم، كندة علوش، وغيرهم العديد من النجوم.

