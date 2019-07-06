كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 12:54 صباحاً - عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن دعمها للفنانة اللبنانية إليسا بعد مطالبتها بعودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.
وكانت اليسا قد نشرت تغريدة امس الجمعة قالت قلها: “أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل. وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن”.
وقد ردت فجر السعيد على تغريدة اليسا قائلة: ” تدرين شنو أجمل شي فيكي بخلاف إحساسك .. إنتي الفنانة العربية الوحيدة التي تقول رأيها السياسي دون خوف من خسارة هالجمهور والا هالجمهور “.
وأضافت: ” سياسياً أعلنتي اللون الأزرق ولم تهابي أي إرهاب فكري .. إنتي حالة استثنائية في كل شئ”.
وكتبت فجر السعيد في تغريدة اخرى: “مصر ليست لبنان .. مصر ارض كبيره ومساحات شاسعه وقوة عامله كبيره / ولكن لبنان كبلد حجمه صغير كثافه سكانيه عاليه وعندهم بطاله واقتصادهم متمدر والأولى بالشغل إبن البلد ..”
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مطالبتها بعودة اللاجئين.. فجر السعيد لـ اليسا: “انتي حاله استثنائيه في كل شي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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