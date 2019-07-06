يوميات محمد إمام مع ابنته «خديجة».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مر أقل من شهر على وصول «خديجة» الطفلة الأولى للفنان المصري محمد عادل إمام، وبدأ الفنان يشارك جمهوره في يومياته معها.

محمد إمام نشر صورة له وهو يحمل لعبة، وكتب معلقا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»: «أعرفكم على صاحبي الجديد اللي انا مش عارف دا قطة ولا أرنب ولا ايه حكايته كل اللي اعرفه إنه بيسكت خديجة أنا مش أنا».

Advertisements

تعليق الفنان المصري حصد العديد من اللايكات والتعليقات، وعبر الجمهور عن إعجابه بطرافة الفنان، وشاركه البعض مزحته، بينما علق الفنان مصطفى بسيط نجم مسرح مصر وكتب: «ده لسة هتجيب دباديب ومطابخ وعرايس الله يعينك».

محمد عادل إمام استقبل مولودته الأولى في شهر يونيو الماضي، بينما علق شقيقه رامي إمام وقال إنه أصبح عم أخيرا.

يُذكر أن محمد عادل إمام تزوج من نوران طلعت في شهر أغسطس الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وبحضور والده الفنان عادل إمام.

وحقق محمد إمام نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «هوجان»، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.