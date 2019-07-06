مجدي كامل مع أشقائه.. شاهد مدى تشابه الملامح

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري مجدي كامل جمهوره في صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

مجدي ظهر في الصور مع أشقائه، وكتب معلقا على الصورة: «اجتماع العائلة والأشقاء وأولاد أشقائي»، وظهر في الصور مع شقيقه الأكبر وشقيقته، وكذلك ابنه عادل مجدي كامل.

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي لاحظ الشبه الكبير بينه وبين شقيقيه، وخاصة أن الفرق بينهما بسيط جدا.

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الفنان المصري متزوج من الفنانة مها أحمد منذ سنوات، بعد أن جمعتهما قصة حب أثناء دراستهما في المعهد، وأنجب منها 3 أولاد.

مجدي كامل حقق النجاح مؤخرا من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، مع لوسي، سوسن بدر، داليا مصطفى، وعدد من النجوم.

الفنان المصري تألق ايضا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «حدوتة مرة»، والذي تقاسم بطولته مع الفنانة غادة عبدالرازق.

«حدوتة مُرة» تأليف عمر عبدالحليم، بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، سماح السعيد، أحمد صيام، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد مهران، عايدة رياض، سلمى أبوضيف، كارولين عزمي، إخراج ياسمين أحمد.