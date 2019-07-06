نجلاء بدر تحبس الأنفاس بملابس البحر على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأت الفنانة المصرية نجلاء بدر أجازتها الصيفية وسافرت إلى المدن السياحية للاستمتاع بالبحر.

نجلاء بدر شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها وهي ترتدي المايوه، وتجلس على الشاطئ، ووضعت على رأسها قبعة لتحمي وجهها.

الفنانة المصرية حازت صورها على إعجاب الجمهور، وخاصة تلك التي ظهرت فيها من الخلف لتكشف عن اللون الذي اكتسبته من الشمس، وتغزل الفانز في جمالها من خلال تعليقاتهم.

Advertisements

نجلاء ليست الأولى التي تنشر صورها في عطلتها الصيفية فسبقها في ذلك نيللي كريم، نيرمين الفقي، منة فضالي، رانيا يوسف.

يشار إلى أن نجلاء بدر شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمود البزاوي ومحمد علي رزق، وغفران محمد من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت الفنانة أيضا في بطولة مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في شهر رمضان.

نجلاء شاركت في شهر رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع كريم فهمي ونبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، ومالك قورة، وحققت نجاحا كبيرا.