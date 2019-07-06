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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شهدت زيارة الفنان التركي بوراك أوزجفيت، الشهير عربيًا باسم كمال في مسلسل “حب أعمى”، لبيروت، للمرة الأولى العديد من الكوارس التي لم تكن في الحسبان.
النجم التركي، تم دعوته لافتتاح فرع jeans signature في سنترو مول في بيروت، باول زيارة له للبنان، ورغم الإعداد والتنظيم الذي سبق ظهور بوراك بدقائق إلا أن تدافع الجمهور أفسد كل شيء، ووقع بسبب التزاحم الشديد إصابات كبرى وحالات إغماء ولم يستطع الصليب الأحمر دخول المكان من شدة التزاحم لإنقاذ المصابين.
وكان صاحب الدعوة التي وجهت لبوراك، قد اشترط على الجمهور الشراء بقسيمة 50 دولار حتى يستطيعوا التقاط صورة تذكارية مع بوراك، وهو ما حدث ووصل عددهم إلى ما يقارب الـ 70 ألف وبسبب التزاحم تم استدعاء قوات الأمن وإغلاق الفرع الأمر الذي أدى إلى التجمهر ومطالبتهم برد قيمة القسيمة.
وأكد صاحب المحل أنه تم تكسير واجهات العرض وسرقة المحل خلال هذا الايفنت، وتم إخراج بوراك من مخرج الطوارئ، وذلك بعد أن استمر لبعض الوقت داخل المستودع.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات إغماء وعمليات نصب خلال زيارة النجم التركي بوراك أوزجفيت للبنان.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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