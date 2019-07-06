حالات إغماء وعمليات نصب خلال زيارة النجم التركي بوراك أوزجفيت للبنان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت زيارة الفنان التركي بوراك أوزجفيت، الشهير عربيًا باسم كمال في مسلسل “حب أعمى”، لبيروت، للمرة الأولى العديد من الكوارس التي لم تكن في الحسبان.

النجم التركي، تم دعوته لافتتاح فرع jeans signature في سنترو مول في بيروت، باول زيارة له للبنان، ورغم الإعداد والتنظيم الذي سبق ظهور بوراك بدقائق إلا أن تدافع الجمهور أفسد كل شيء، ووقع بسبب التزاحم الشديد إصابات كبرى وحالات إغماء ولم يستطع الصليب الأحمر دخول المكان من شدة التزاحم لإنقاذ المصابين.

Advertisements

وكان صاحب الدعوة التي وجهت لبوراك، قد اشترط على الجمهور الشراء بقسيمة 50 دولار حتى يستطيعوا التقاط صورة تذكارية مع بوراك، وهو ما حدث ووصل عددهم إلى ما يقارب الـ 70 ألف وبسبب التزاحم تم استدعاء قوات الأمن وإغلاق الفرع الأمر الذي أدى إلى التجمهر ومطالبتهم برد قيمة القسيمة.

وأكد صاحب المحل أنه تم تكسير واجهات العرض وسرقة المحل خلال هذا الايفنت، وتم إخراج بوراك من مخرج الطوارئ، وذلك بعد أن استمر لبعض الوقت داخل المستودع.