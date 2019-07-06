ماجد المصري يحتفل بزفاف نجله في الساحل الشمالي بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري ماجد المصري بزفاف نجله أحمد المصري في الساحل الشمالي.

حفل الزفاف حضره عدد كبير من النجوم، ورقصت خلال الزفاف الفنانة لوسي، والتي زفت العروسين، وكان من بين الحضور أشرف زكي، محمد حماقي، الذي من المقرر أن يحيي الحفل.

كما تواجدت الفنانة وفاء عامر ووجها المنتج محمد فوزي، ووليد منصور، وروجينا، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أكرم حسني.

Advertisements

كما حضر الحفل الفنان تامر حسني، والذي قدم عدد من الأغنيات بفضل صداقته بالفنان ماجد المصري.

يُذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله في شهر مايو الماضي، وذلك في مسجد الشرطة، وذلك بحضور العائلتين فقط.

ماجد المصري تزوج في بداية حياته من منى إش إش والتي كون معها ثنائي فني وأنجب منها ابنيه أحمد وماهيتاب، وانفصل بعد ذلك عنها ليتزوج من رانيا أبو النصر وينجب منها ولدين.

الفنان المصري نافس في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «زلزال»، والذي شارك في بطولته الفنان محمد رمضان، حلا شيحة.