أصالة تهاجم إليسا بعد تصريحاتها حول اللاجئين السوريين وتتهمها بالعنصرية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة السورية أصالة، عن حزنها الشديد من تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا، حول اللاجئين السوريين، ومطالبتها بعودتهم إلى بلادهم.
وقالت أصالة، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “كمّ هو مؤلم التّعبير القاسي العنصري الّذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أنّ يكون هو أوّل من ينادي بالوحدة العربيّة، وبالتّعاضد الإنساني، خصوصًا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربيّة لمحنة ليس له فيها يدّ”.
وأضافت: “كمّ هو مُخجل الكلمات العنصريّة من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد) ، حين تخرج من أفواه منّ توقّعنا أنّ لا يتلفّظ بهذه الكلمات الدّخيلة على لغتنا الإنسانيّة، بلادنا تشتكي، أكثر ممّا تتألّم لمصابها، من حروب من خراب من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصريّة”.
وتابعت: “أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا، يتكلّم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من احتاج مساعدتي، سواء بيتي أوّ حضني، أوّ كلمه قدّ تُعينه على ما هو فيه، لا للعنصريّة، كلّنا إخوة، فالضّغيف اليوم يحتاج القويّ ليعينه لا ليهينه لا للعنصريّة”.
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