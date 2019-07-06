صورة نادرة من حفل زفاف عزت أبو عوف.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نُشر صورة نادرة من حفل زفاف الفنان المصري عزت أبو عوف، على وزوجته الأولى فاطيما، والتي ارتبط بها وهو في سن صغير.
وكان عزت أبو عوف، قد كشف تفاصيل قصة حبه لزوجته في حوار تلفزيوني قديم له قال فيه، إنه ارتبط بها وهو في سن التاسعة عشر وكانت هي وقتها في سن السابعة عشر، وتزوجا وهو في سن ثلاثة وعشرون عامًا.
وأنجب عزت أبو عوف، من زوجته فاطيما نجله كمال، والمقيم حاليًا بأمريكا، وابنته المخرج مريم أبو عوف.
يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا يوم الاثنين 1 يوليو، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، وكانت زوجته فاطيما قد رحلت في 4 يونيو 2012.
وكان الفنان عزت أبو عوف، قد تم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة قبل رحيله بشهرين وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها بسبب معاناته مع أمراض الكبد والقلب.
الفنان الراحل كان قد خضع لجراحة قلب مفتوح، بعد وفاة زوجته فاطيما بفترة وجيزة، وكان قد اكتشف إصابته بإنسداد في الشريان بشكل مفاجئ.
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