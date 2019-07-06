راغب علامة يحتفل بتخرج نجله الأصغر.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، بتخرج نجله الأصغر لؤي، ونشر صورة من حفل التخرج عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.
وعلق راغب علامة، على الصورة قائلًا: “حبيب عمري لؤي قطعت رسميًا مرحلة عظيمة من حياتك وبتميز كبير، لا كلمات تعبر كم أنا فخور بك وكم أتطلع بشوق لأراك تحقق المزيد من النجاحات العظيمة، أحبك”.
وكان راغب علامة، قد تغيب عن حفل تخرج نجله، بسبب انشغاله بتجهيز حفله الجديد بتونس، وحل مكانه نجله خالد وزوجته جيهان علامة، والتي هنأت نجلها بتخرجه هي الأخرى.
من ناحية أخرى يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي بتونس، ضمن فعاليات مهرجان أم الزين الدولي، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري.
وكان راغب علامة، قد قام بجولة غنائية في أمريكا، أحيا فيها العديد من الحفلات الناجحة وسط عدد كبير من أبناء الجاليات العربية، وامتدت إلى 7 ولايات، وبدأت من 14 إلى 29 يونيو الماضي.
الفنان اللبناني، أطلق مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «صدفة»، من كلمات وألحان أماني النوري، وهي امتداد لأغنية «آسف حبيبتي» التي اطلقها السوبر ستار من 26 عاماً.
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