كريستين ستيوارت تظهر بلوك فيلمها الجديد في لوس انجلوس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي، مجموعة من الصور لنجمة هوليود الشابه كريستين ستيوارت التي تبلغ من العمر 29 عاما، فى شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية وهي مسرعة أثناء مرورها بأحد الشوارع.

الصور التي نشرتها جريدة الديلي ميل، ظهرت فيها كريستين ستيوارت، بشعرها القصير الأصفر، وهي القًصة التي تميزها حالياً بسبب انشغالها بتصوير أحد الأفلام حالياً التى تعود إلى حقبة الستينات.

وتجسد كريستين ستيوارت خلال أحداث العمل شخصية الممثلة جين سيبيرغ، التي توفيت في العام 1979 عن عمر 40 عاما، بعدما اكتسبت احترام الجميع إثر مساندتها لحركات تحرر السود من العنصرية المتفشية لهم فى المجتمع الأمريكي آنذاك.

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وعلى جانب أخر، رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي، مؤخرا، مجموعة من الصور للممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت، برفقة خبيرة الموضة سارة دينكين وكلبيهما في شوارع لوس أنجلوس يوم الجمعة 21 ديسمبر.

وجاء ذلك بعد ما انفصلت النجمة العالمية البالغة من العمر 28 عاما، عن حبيبتها عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، قبل عدة أشهر بعد علاقة حب دامت لسنتين.

وظهرت الشابتين وهما تمسكان يدي بعضهما وذلك كنوع من تأكيد خبر علاقتهما، كما شوهدا الثنائي في منتجع صحي وصالون للأظافر في لوس انجلوس.

وكانت ستيلا وكريستين، قد أنفصلتا بسبب جدول أعمالهما المزدحم، فقد كانت كريستين مشغولة في تصوير فيلمها الجديد “Charlie’s Angels”، بينما ستيلا، انشغلت في عروض أزياء “فيكتوريا سيكريت”.